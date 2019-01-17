У Запоріжжі водій автомобіля Mitsubishi Colt у стані наркотичного сп’яніння збив пенсіонерку на пішохідному переході. Жінка загинула у кареті швидкої.

– Водій автомобіля Mitsubishi Colt 1990 року народження, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Потім він виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся Renault Laguna, – розповіли у ГУНП у Запорізькій області.

Пенсіонерка від отриманих травм загинула у кареті швидкої допомоги.

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Водій, пасажир Mitsubishi та жінка, яка перебувала у Renault госпіталізовані.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти водія Mitsubishi Colt за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на трасі Вінниця-Тульчин у районі села Вороновиця Вінницької області сталася смертельна ДТП за участі бензовоза, легковика та мікроавтобуса Mercedes.

Фото: ГУНП у Запорізькій області.