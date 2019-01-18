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Вибух у Боготі: загинули іноземці, десятки поранених

У столиці Колумбії в результаті підриву автомобіля загинули і постраждали люди.

Вибух у Боготі: загинули іноземці, десятки поранених

У столиці Колумбії Боготі стався потужний вибух, який забрав життя щонайменше 10 осіб. Поліція повідомляє про те, що ще 54 людини були поранені, пише Associated Press.

Повідомляється, що під час вибуху загинули громадяни інших держав – відомо про жертви людей з Еквадору і Панами.

Терористи заклали вибухівку в автомобіль, який стояв біля поліцейської академії.

Читайте: Вибухи і пожежа в університеті Ліона, є постраждалі

Після теракту президент Колумбії Іван Дуке скасував робочу поїздку і повернувся до столиці, щоб контролювати операцію поліції.

Нагадаємо, в Кенії терористи влаштували напад на 5-зірковий готель з людьми.

Фото: twitter.com/ karenfelizlive

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