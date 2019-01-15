У 5-зірковому готелі Dusit в Кенії терористи влаштували стрілянину, відбувається спецоперація з порятунку людей.
Захоплення 5-зіркового готелю з вибухами та стріляниною відбулося в столиці Кенії Найробі.
Свідки розповіли, що на територію комплексу, який стоїть на березі річки, та має власну охорону, зайшли 4 озброєних терористів. Чоловіки влаштували стрілянину, через що люди були змушені тікати та ховатися у сусідніх будівлях, пише BBC Україна.
На парковці поряд горять автомобілі. Поліція огородила периметр та евакуює людей. Відбувається спецоперація з порятунку людей, які перебувають усередині.
#UPDATE: #Kenyan police responding to gunshots reported at Dusit Hotel in Riverside, #Nairobi. several casualties reported. #Kenya #Somaliapic.twitter.com/tXS2fi4ts2
— Mogadishu Update (@Magdashi3) 15 января 2019 г.
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Агентство Associated Press з посиланням на очевидця пише про не менше 5 загиблих.
Повідомляється, що на місці працює керівник Кенійського управління кримінальних розслідувань Джордж Кіноті.
Нагадаємо, в Кабулі група озброєних осіб увірвалася до готелю Intercontinental і відкрила вогонь по відвідувачах.
Фото: twitter.com/Magdashi3