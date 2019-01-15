PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Напад на готель у Найробі - чути вибухи, палають машини/

Напад на готель у Найробі – чути вибухи, палають машини

У 5-зірковому готелі Dusit в Кенії терористи влаштували стрілянину, відбувається спецоперація з порятунку людей.

Напад на готель у Найробі – чути вибухи, палають машини

Захоплення 5-зіркового готелю з вибухами та стріляниною відбулося в столиці Кенії Найробі.

Свідки розповіли, що на територію комплексу, який стоїть на березі річки, та має власну охорону, зайшли 4 озброєних терористів. Чоловіки влаштували стрілянину, через що люди були змушені тікати та ховатися у сусідніх будівлях, пише BBC Україна.

На парковці поряд горять автомобілі. Поліція огородила периметр та евакуює людей. Відбувається спецоперація з порятунку людей, які перебувають усередині.

Читайте: Мер Гданська Павел Адамович помер після нападу

Агентство Associated Press з посиланням на очевидця пише про не менше 5 загиблих.

Повідомляється, що на місці працює керівник Кенійського управління кримінальних розслідувань Джордж Кіноті.

Нагадаємо, в Кабулі група озброєних осіб увірвалася до готелю Intercontinental і відкрила вогонь по відвідувачах.

Фото: twitter.com/Magdashi3

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Китаї відкрили перший в світі підземний готель
Чоловікам заборонено: на Майорці відкривають готель для жінок
Швидко і зручно: українці створили бота для відстеження цін на готелі
Хотів сфотографувати: у Кенії бегемот убив туриста
У Парижі відкривають легендарний готель Лютеція: чому варто побачити і ціни
На планеті може утворитися новий океан – вчені
Наручники та безперервні тортури. У Києві відкрили секс-готель
Плащі, наплічники та кепки: як зробити одяг з відходів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка