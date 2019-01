Захоплення 5-зіркового готелю з вибухами та стріляниною відбулося в столиці Кенії Найробі.

Свідки розповіли, що на територію комплексу, який стоїть на березі річки, та має власну охорону, зайшли 4 озброєних терористів. Чоловіки влаштували стрілянину, через що люди були змушені тікати та ховатися у сусідніх будівлях, пише BBC Україна.

На парковці поряд горять автомобілі. Поліція огородила периметр та евакуює людей. Відбувається спецоперація з порятунку людей, які перебувають усередині.

#UPDATE: #Kenyan police responding to gunshots reported at Dusit Hotel in Riverside, #Nairobi. several casualties reported. #Kenya #Somaliapic.twitter.com/tXS2fi4ts2

— Mogadishu Update (@Magdashi3) 15 января 2019 г.