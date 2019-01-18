В Одеській області сталася ДТП, яка переросла у стрілянину.
В Одеській області на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю вантажівки MAN і автомобіля Audi, яка закінчилася стріляниною, повідомляє прес-служба ГУ НП Одеської області.
За інформацією поліції, водій Audi під час обгону фури зачепив її задню ліву фару.
У результаті цього водії почали сваритися, після чого власник Audi дістав пістолет, з якого зробив постріл в фару вантажівки і втік.
Стрілка перехопили в обласному центрі.
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За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство).
До слова, в Харківській області у результаті зіткнення автомобілів загинуло двоє людей.
Фото: прес-служба ГУ НП Одеської області
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