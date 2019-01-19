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Вибух трубопроводу в Мексиці: 66 загиблих і десятки постраждалих

У Мексиці в місті Тлауелілпан прогримів вибух трубопроводу. Внаслідок цього 66 людей загинуло.

Вибух трубопроводу в Мексиці: 66 загиблих і десятки постраждалих

Внаслідок вибуху трубопроводу загинуло 66 осіб, ще десятки постраждали, повідомляє The Associated Press.

Трагедія трапилася в ніч на 19 січня за 100 км від столиці Мексики Мехіко.

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У компанії Pemex, якій належить трубопровід, заявили, що вибух стався через спробу нелегально злити бензин з пробоїни.

Місцева влада вважає, що пробоїну зробили раніше викрадачі бензину.

Раніше Факти ICTV писали, що  у столиці Колумбії в результаті підриву автомобіля загинули і постраждали люди.

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