У Мексиці в місті Тлауелілпан прогримів вибух трубопроводу. Внаслідок цього 66 людей загинуло.

Внаслідок вибуху трубопроводу загинуло 66 осіб, ще десятки постраждали, повідомляє The Associated Press.

Трагедія трапилася в ніч на 19 січня за 100 км від столиці Мексики Мехіко.

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У компанії Pemex, якій належить трубопровід, заявили, що вибух стався через спробу нелегально злити бензин з пробоїни.

Місцева влада вважає, що пробоїну зробили раніше викрадачі бензину.

URGENTE: Se reportan varios muertos tras la explosión de un ducto de Pemex en #Tlahuelilpan #Hidalgo pic.twitter.com/yqMl6wes1t — Carlos Lara Moreno ツ (@CarlosLaraM81) 19 января 2019 г.

Раніше Факти ICTV писали, що у столиці Колумбії в результаті підриву автомобіля загинули і постраждали люди.

Фото: Caros Lara Moreno ツ‏