У Швейцарії внаслідок сходження лавини травмовані кілька людей, двоє загинуло.
Під час сходження лавини у Швейцарії травмувалось кілька людей, двоє загинуло.
Про це повідомляє Swissinfo.
Лавина накрила групу з 14 лижників у кантоні Фрібург. 55-річний чоловік загинув, ще двоє отримали травми.
Постраждалих доставили до лікарні.
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Крім того, у кантоні Во через лавину загинув 39-річний громадянин Франції. Інші лижники отримали легкі травми.
Влада Швейцарії під час вибору маршрутів закликала жителів і туристів звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавини.
Раніше Факти ICTV писали про те, що лавина заблокувала дорогу в Карпатах.
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