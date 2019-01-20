У Швейцарії внаслідок сходження лавини травмовані кілька людей, двоє загинуло.

Під час сходження лавини у Швейцарії травмувалось кілька людей, двоє загинуло.

Про це повідомляє Swissinfo.

Лавина накрила групу з 14 лижників у кантоні Фрібург. 55-річний чоловік загинув, ще двоє отримали травми.

Постраждалих доставили до лікарні.

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Крім того, у кантоні Во через лавину загинув 39-річний громадянин Франції. Інші лижники отримали легкі травми.

Влада Швейцарії під час вибору маршрутів закликала жителів і туристів звертати увагу на інформаційні бюлетені Федерального інституту вивчення снігу та лавини.

Раніше Факти ICTV писали про те, що лавина заблокувала дорогу в Карпатах.