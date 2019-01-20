Сьогодні вранці на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах сталася пожежа. У результаті загинуло двоє людей.

У результаті пожежі постраждали 22 людини.

Місцеві ЗМІ пишуть, що шоковані люди вистрибували через балкон в одній спідній білизні.

Про це повідомляє NOS з посиланням на місцеву владу.

Пожежа сталася у будівлі, де проживало 60 сезонних працівників. Вона почалася о 4.30 ранку за місцевим часом (5.30 за Києвом). Його вдалося ліквідувати через кілька годин. Для гасіння були мобілізовані 70 пожежників.

Через що сталася пожежа, залишається невідомим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nab . (@nab.506) 19 Янв 2019 в 7:47 PST

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До речі, у будівлі Університету Ліона I у Франції вибухнули газові балони.