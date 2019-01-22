У Мурманській області (Росія) розбився бомбардувальник Ту-22М3, який заходив на посад на військовому аеродромі.
– Бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи при заході на посадку на аеродромі полку дальньої авіації в Оленогорську (Мурманська область), – повідомило джерело в силових структурах агентству ТАСС.
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З 4 членів екіпажу вижили двоє, але пізніше з’явилася інформація, що третій льотчик бомбардувальника помер.
Нагадаємо, у Росії пасажир авіарейсу Сургут – Москва під час польоту почав вимагати направити лайнер до Афганістану.
Фото: Dreamstime.com
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