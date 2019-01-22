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У Росії розбився бомбардувальник Ту-22 – ЗМІ

У Мурманській області (Росія) розбився бомбардувальник Ту-22М3, який заходив на посад на військовому аеродромі.

У Росії розбився бомбардувальник Ту-22 – ЗМІ

– Бомбардувальник Ту-22М3 зазнав катастрофи при заході на посадку на аеродромі полку дальньої авіації в Оленогорську (Мурманська область), – повідомило джерело в силових структурах агентству ТАСС.

Читайте: Літак з новачком Кардіффа зник над Ла-Маншем

З 4 членів екіпажу вижили двоє, але пізніше з’явилася інформація, що третій льотчик бомбардувальника помер.

Нагадаємо, у Росії пасажир авіарейсу Сургут – Москва під час польоту почав вимагати направити лайнер до Афганістану.

Фото: Dreamstime.com

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