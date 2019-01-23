У Києві через негоду сталися аварії в різних районах столиці.

У Києві через погіршення дорожньої обстановки в зв’язку з циклоном сталося декілька аварій.

На вулиці Олени Теліги Audi в’їхало в зупинку, коли там на свій транспорт очікували люди, повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Нещастя вдалося уникнути завдяки тому, що люди вчасно відскочили.

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У результаті іншої аварії, яка сталася за участю автомобіля Skoda, було заблоковано заїзд на Гаванський міст у бік Оболоні.

Водій Skoda не впорався з керуванням. Фото: facebook.com/KyivOperativ.

До слова, через снігопади в Україні перекриті міжміські траси, ускладнено рух автотранспорту в містах.