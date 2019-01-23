У Києві через негоду сталися аварії в різних районах столиці.
У Києві через погіршення дорожньої обстановки в зв’язку з циклоном сталося декілька аварій.
На вулиці Олени Теліги Audi в’їхало в зупинку, коли там на свій транспорт очікували люди, повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Нещастя вдалося уникнути завдяки тому, що люди вчасно відскочили.
Читайте: Снігопади відступлять: в які регіони прийде потепління
У результаті іншої аварії, яка сталася за участю автомобіля Skoda, було заблоковано заїзд на Гаванський міст у бік Оболоні.
Водій Skoda не впорався з керуванням. Фото: facebook.com/KyivOperativ.
До слова, через снігопади в Україні перекриті міжміські траси, ускладнено рух автотранспорту в містах.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+