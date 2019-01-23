Через складні погодні умови на кількох автодорогах у Вінницькій області ввели обмеження руху.
На дорогах Вінницької області ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов в країні, повідомляє Укравтодор у Facebook.
Обмеження діятиме на наступних дорогах державного значення:
- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км 434+000 – км 487+000 (від м. Немирів до м. Гайсин);
- М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 346 – км 419 (від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський).
Скільки саме діятиме обмеження наразі невідомо. Про відновлення руху повідомлять додатково.
Крім того, рух ускладнений по трасі М-05 Київ-Одеса в районі села Петровірівка.
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В більшості областей України стан доріг державного значення є засніженим. Служби розчищають дороги та обробляють їх протиожеледними засобами.
Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко дав доручення перевести всі штаби з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на цілодобовий режим роботи.
Було доручено організувати об’їзні шляхи для транспорту, а також роботу пунктів обігріву для населення.
До слова, через сильний снігопад у Києві утворилися 9-бальні затори.
Фото: прес-служба ДСНС