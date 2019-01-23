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Снігопади відступлять: в які регіони прийде потепління

Завтра в Україні зменшиться кількість снігопадів, проте збережеться морозна погода.

погода

Завтра на півночі України очікується припинення снігопадів, а в південно-східні регіони прийде більш тепла повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

У більшості областей країни очікуються опади у вигляді снігу і дощу, налипання мокрого снігу.

У Харківській і Луганській областях сильні снігопади. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 2-8° морозу, вдень варто чекати від 3° морозу до 3° тепла.

На півдні України вдень потеплішає до 2-7° вище нуля. Температура на решті території країни вдень збережеться в районі 3-8° морозу.

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На дорогах України ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, а у східній частині можливі пориви до 15-20 м/с, хуртовини.

До слова, через снігопади в Україні обмежили рух по кількох дорогах державного значення.

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