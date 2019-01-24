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Факты / Происшествия / 12 школьников отравились в автобусе в Киевской области - дети в больнице/

12 школярів отруїлися в автобусі на Київщині – діти у лікарні

Діти відчули запах горілої пластмаси, коли пересувалися шкільним автобусом.

12 школярів отруїлися в автобусі на Київщині – діти у лікарні

На Київщині 12 дітей було госпіталізовано через отруєння, яке вони отримали під час їзди на шкільному автобусі до навчального закладу.

Згідно з повідомленням поліції, автобус забрав дітей із навколишніх сіл та відвіз до школи в селі Морозівка. У дорозі діти відчули запах горілої пластмаси, а згодом 12 учнів поскаржилися на самопочуття та були доставлені до лікарні міста Баришівка.

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Правоохоронці розшукали шкільний автобус, на якому пересувалися діти, та водія транспортного засобу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації).

Нагадаємо, у Бердянську з отруєнням госпіталізували 6 дітей після того, як вони відвідали один із розважальних центрів у місті.

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