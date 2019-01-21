Люди отруїлися консервованою продукцією домашнього виготовлення, яка є незаконною в Україні.

20 січня у Вінниці 7 людей з однієї родини потрапили до реанімації лікарні з серйозним отруєнням.

Причиною госпіталізації стало вживання консервованих грибів. За повідомленням начальниці Вінницького міського управління Держпродспоживслужби Ірини Односталко, люди придбали їжу на ринку у приватного продавця, пише УНН.

Стан людей оцінюється як середньої тяжкості. Діти та літні люди не постраждали.

Під час перевірки, яку Держпродспоживслужба відправила на ринок, продуктів вже виявлено не було.

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У відомстві наголошують, що консервована продукція домашнього виготовлення є незаконною. У Держпродспоживслужбі готуються посилити контроль за її реалізацією.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в дитячому садку на Хмельниччині отруїлися 36 дітей.