PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Вінниці родина отруїлася консервованими грибами - сім осіб у реанімації/

У Вінниці родина отруїлася консервованими грибами – сім осіб у реанімації

Люди отруїлися консервованою продукцією домашнього виготовлення, яка є незаконною в Україні.

У Вінниці родина отруїлася консервованими грибами – сім осіб у реанімації

20 січня у Вінниці 7 людей з однієї родини потрапили до реанімації лікарні з серйозним отруєнням.

Причиною госпіталізації стало вживання консервованих грибів. За повідомленням начальниці Вінницького міського управління Держпродспоживслужби Ірини Односталко, люди придбали їжу на ринку у приватного продавця, пише УНН.

Стан людей оцінюється як середньої тяжкості. Діти та літні люди не постраждали.

Під час перевірки, яку Держпродспоживслужба відправила на ринок, продуктів вже виявлено не було.

Читайте: Корпоратив закінчився у лікарні. На Львівщині у готелі отруїлося 11 осіб

У відомстві наголошують, що консервована продукція домашнього виготовлення є незаконною. У Держпродспоживслужбі готуються посилити контроль за її реалізацією.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в дитячому садку на Хмельниччині отруїлися 36 дітей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Корпоратив закінчився у лікарні. На Львівщині у готелі отруїлося 11 осіб
У Львові шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них діти
Отруїлися чадним газом: у Львові загинули двоє туристів
На Карибах на круїзному лайнері 277 осіб заразилися кишковою інфекцією
На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом
Отруєння на Новий рік: як собі допомогти і що не можна робити
Загадкове отруєння на Прикарпатті: троє людей в лікарні, одна померла
П’ятеро дітей отруїлися у басейні готельного комплексу на Львівщині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка