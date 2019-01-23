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Відвідали розважальний центр. У Бердянську масово отруїлися діти – ЗМІ

У Бердянську (Запорізька область) після відвідування одного з розважальних центрів міста отруїлися шестеро дітей.

Лікарня

У Бердянську (Запорізька область) шестеро дітей після відвідування одного з розважальних центрів міста, потрапили до лікарні з ознаками отруєння, повідомляє Бердянськ 24.

Після прояви у дітей таких симптомів, як блювота, діарея і підвищення температури, батьки звернулися в лікарню.

Головний лікар бердянського територіального медичного об’єднання Дмитро Єгоров заявив, що ні в кого з дітей не спостерігається важкий стан. Їх повинні відпустити додому після того, як проведуть усі необхідні процедури.

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Медики іще не з’ясували, що саме спричинило отруєння.

До слова, у Львові шістьох людей доставили до лікарні у важкому стані з підозрою на отруєння чадним газом.

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