У Київській області на Броварській трасі вантажівку з 20 тоннами дерев’яних брусів підкинуло на вибоїні і занесло.
У результаті ДТП вантажівка перекинулася і зависла у декількох метрах над зустрічною смугою.
Про це повідомляє Інформатор.
Після того, як вантажівка перекинулася з її бака витік бензин. На щастя, обійшлося без вогню, рятувальники оперативно змили рідину з дороги. Водій не постраждав.
Очікується прибуття другої вантажівки, яка забере дерев’яні бруси.
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До речі, вчора у Києві через негоду на вулиці Олени Теліги трапилася аварія, Audi в’їхало у зупинку, на якій люди очікували транспорт.
Фото, відео: Інформатор
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