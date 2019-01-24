PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою/

Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

У Київській області на Броварській трасі вантажівку з 20 тоннами дерев’яних брусів підкинуло на вибоїні і занесло.

Перекинулася і повисла над дорогою: під Києвом сталася ДТП з вантажівкою

У результаті ДТП вантажівка перекинулася і зависла у декількох метрах над зустрічною смугою.

Про це повідомляє Інформатор.

Після того, як вантажівка перекинулася з її бака витік бензин. На щастя, обійшлося без вогню, рятувальники оперативно змили рідину з дороги. Водій не постраждав.

Очікується прибуття другої вантажівки, яка забере дерев’яні бруси.

Ð¤ÑÑÑ ÑÐ°Ð·Ð³ÑÑÐ·ÑÑ, Ð° Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°Ð²ÑÑ ÑÑÐ³Ð°Ñ Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð»ÐµÑÐ°

Читайте: Підбором по спині: у Запоріжжі мати побила 6-річного сина у торговому центрі (18+)

До речі, вчора у Києві через негоду на вулиці Олени Теліги трапилася аварія, Audi в’їхало у зупинку, на якій люди очікували транспорт.

Фото, відео: Інформатор

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як опіати вплинули на організм Зайцевої: суд повторно допитує експертів
У Києві авто влетіло у зупинку з людьми
Чи була Зайцева під наркотиками: Федірко заявила про зникнення біоматеріалу
Фуру занесло, інші – злетіли у кювет: 10 авто зіткнулися під Дніпром
Лобове зіткнення під Києвом: загинули три людини
На Київщині грабіжник побив пенсіонера до стану коми
У Чехії у ДТП загинув українець
Зачепив вантажівку і відкрив вогонь: ДТП зі стріляниною на Одещині
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка