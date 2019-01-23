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Підбором по спині: у Запоріжжі мати побила 6-річного сина у торговому центрі (18+)

У Запоріжжі мати побила свого 6-річного сина в ігровій кімнаті одного з торгових центрів міста.

Підбором по спині: у Запоріжжі мати побила 6-річного сина у торговому центрі (18+)

Побиття, яке відбулося 19 січня, потрапило на камери спостереження.

Жінка спочатку б’є сина руками, а потім по спині чоботом на підборах. На щастя, у виховний процес втрутилися співробітники торгового центру, вони викликали поліцію.

Відео 18+

Але навіть це насилу  заспокоїло її, вона продовжувала лаятися. Жінка просила, щоб у неї забрали дитину, оскільки вона їй набридла.

Пізніше з’ясувалося, що у жінки двоє дітей віком шість і два роки і вона веде блог в Іnstagram, де дає поради з виховання дітей. Після того, як на неї посипалися звинувачення, жінка виклала у мережу чергове відео, де намагалася пояснити свою поведінку.

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До речі, у Краматорську жінка вигнала свого 6-річного сина на мороз. Хлопчик блукав вулицями без верхнього одягу.

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Підбором по спині: у Запоріжжі мати побила 6-річного сина у торговому центрі (18+)
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