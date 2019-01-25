Працівники ресторану спочатку самостійно намагалися загасити пожежу.
У Києві ввечері 24 січня через проблеми з проводкою сталася пожежа в столичному ресторані.
Працівникам ДСНС довелося гасити заклад під назвою Тіке на вулиці Петра Сагайдачного, 31, коли працівники ресторану не змогли самостійно ліквідувати загоряння.
Пожежники повідомили, що вогонь перекинувся з другого поверху на дах, через що існувала загроза загоряння сусідніх будівель.
Також небезпеки ситуації додавало те, що в приміщеннях ресторану знаходилося 6 балонів із газом.
У Києві на Подолі згорів ресторан / 2 фотографии
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О 00.07 25 січня пожежу на площі 100 кв. м. було ліквідовано.
До слова, нещодавно рятувальники ДСНС загасили сильну пожежу на Хрещатику.
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