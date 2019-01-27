У нідерландському місті Гаага стався потужний вибух, у результаті якого був частково зруйнований житловий будинок.
Внаслідок вибуху у Гаазі поранено 9 осіб, з який семеро доправлені до медичних установ.
Ще одна особа досі перебуває під завалами, пише Euronews.
Поліції вважає, що в будинку стався вибух газу.
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Нідерландські ЗМІ публікують фото і відео з місця події:
|-|-| DIT BERICHT WORDT CONTINU GEÜPDATE |-|-|Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na…
Опубліковано district8.net Неділя, 27 січня 2019 р.
Нагадаємо, сьогодні в житловому будинку Донецької області стався вибух.
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