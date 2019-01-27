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У Гаазі стався вибух у будинку, люди госпіталізовані

У нідерландському місті Гаага стався потужний вибух, у результаті якого був частково зруйнований житловий будинок.

Гаага взрыв

Внаслідок вибуху у Гаазі поранено 9 осіб, з який семеро доправлені до медичних установ.

Ще одна особа досі перебуває під завалами, пише Euronews.

Поліції вважає, що в будинку стався вибух газу.

Читайте: Серія вибухів у церкві на Філіппінах, багато загиблих

Нідерландські ЗМІ публікують фото і відео з місця події:

|-|-| DIT BERICHT WORDT CONTINU GEÜPDATE |-|-|Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na…

Опубліковано district8.net Неділя, 27 січня 2019 р.

Нагадаємо, сьогодні в житловому будинку Донецької області стався вибух.

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