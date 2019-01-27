У місті Українськ (Донецька область) в одному з житлових будинків стався вибух.

У місті Українськ (Донецька область) в одній з квартир чотириповерхового житлового будинку стався вибух, у результаті якого постраждали три людини, повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.

Попередньо встановлено, що причиною, по якій стався вибух, міг стати газовий балон. Господарі квартири купили його і принесли в дім напередодні.

У результаті вибуху в будинку почалася пожежа, яку ліквідували приблизно за годину.

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Постраждалих у результаті події жінок госпіталізували. У них діагностували опіки I-III ступеня.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).













У житловому будинку Донецької області стався вибух – троє постраждалих / 3 фотографии

До слова, в місті Чанчунь (Китай) на одній з вулиць сталася серія вибухів.

Фото: прес-служба ГУ НП у Донецькій області