У місті Українськ (Донецька область) в одному з житлових будинків стався вибух.
У місті Українськ (Донецька область) в одній з квартир чотириповерхового житлового будинку стався вибух, у результаті якого постраждали три людини, повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.
Попередньо встановлено, що причиною, по якій стався вибух, міг стати газовий балон. Господарі квартири купили його і принесли в дім напередодні.
У результаті вибуху в будинку почалася пожежа, яку ліквідували приблизно за годину.
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Постраждалих у результаті події жінок госпіталізували. У них діагностували опіки I-III ступеня.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
У житловому будинку Донецької області стався вибух – троє постраждалих / 3 фотографии
До слова, в місті Чанчунь (Китай) на одній з вулиць сталася серія вибухів.
Фото: прес-служба ГУ НП у Донецькій області
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