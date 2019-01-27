PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У житловому будинку Донецької області стався вибух - троє постраждалих/

У житловому будинку Донецької області стався вибух – троє постраждалих

У місті Українськ (Донецька область) в одному з житлових будинків стався вибух.

Вибух

У місті Українськ (Донецька область) в одній з квартир чотириповерхового житлового будинку стався вибух, у результаті якого постраждали три людини, повідомляє прес-служба ГУ НП у Донецькій області.

Попередньо встановлено, що причиною, по якій стався вибух, міг стати газовий балон. Господарі квартири купили його і принесли в дім напередодні.

У результаті вибуху в будинку почалася пожежа, яку ліквідували приблизно за годину.

Читайте: У Києві на Подолі згорів ресторан

Постраждалих у результаті події жінок госпіталізували. У них діагностували опіки I-III ступеня.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

  • image
  • image
  • image
У житловому будинку Донецької області стався вибух – троє постраждалих / 3 фотографии

До слова, в місті Чанчунь (Китай) на одній з вулиць сталася серія вибухів.

Фото: прес-служба ГУ НП у Донецькій області

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка