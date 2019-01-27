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Серія вибухів у церкві на Філіппінах, багато загиблих

У церкві на Філіппінах сталася низка потужних вибухів, у результаті яких загинуло і постраждало багато людей.

Филиппины

Внаслідок вибухів у католицькій церкві на філіппінському острові Холо понад 111 осіб постраждали і 20 загинули, повідомляє BBC.

У момент теракту на території церкви було багато людей, які зібралися святкувати недільну месу.

Одна бомба спрацювала прямо посеред ранкової меси, а друга – трохи пізніше біля церкви.

Поки що жодна організація не взяла на себе відповідальність за цей теракт.

Читайте: Люди біжать в паніці: серія вибухів в Китаї, є жертви

Нагадаємо, сьогодні в житловому будинку Донецької області стався вибух.

Фото:  Ezra Acayan/NurPhoto via Getty Images

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