Внаслідок вибухів у католицькій церкві на філіппінському острові Холо понад 111 осіб постраждали і 20 загинули, повідомляє BBC.

У момент теракту на території церкви було багато людей, які зібралися святкувати недільну месу.

Одна бомба спрацювала прямо посеред ранкової меси, а друга – трохи пізніше біля церкви.

Поки що жодна організація не взяла на себе відповідальність за цей теракт.

