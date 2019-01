Серія вибухів сколихнула торговий центр у Китаї.

За непідтвердженими даними, хтось кидав вибухові пристрої з даху висотного будинку, пише The Sun.

Сталося кілька вибухів на вулиці і один безпосередньо у будівлі.

У результаті одного з вибухів загинула людина.

Поки заяв про те, що це теракт, не надходило.

Драматичні кадри показують, як люди біжать в той час, коли навколо них лунають вибухи.

A series of explosions reported this afternoon near the Wanda Shopping Plaza on Hongqi Street in the northeast Chinese city of Changchun. Cause and injuries if any unclear. Some videos from weibo, complied by the Beijing News https://t.co/HQxPIhd6fk pic.twitter.com/tSYst1NVG8

— Austin Ramzy (@austinramzy) 25 января 2019 г.