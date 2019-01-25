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Люди біжать у паніці: серія вибухів у Китаї, є жертви

У північно-східному китайському місті Чанчунь сталася серія вибухів, у результаті яких загинула людина.

взрывы в Китае

Серія вибухів сколихнула торговий центр у Китаї.

За непідтвердженими даними, хтось кидав вибухові пристрої з даху висотного будинку, пише The Sun.

Сталося кілька вибухів на вулиці і один безпосередньо у будівлі.

У результаті одного з вибухів загинула людина.

Поки заяв про те, що це теракт, не надходило.

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Драматичні кадри показують, як люди біжать в той час, коли навколо них лунають вибухи.

Свідок, яка обідала в ресторані торгового центру, розповіла газеті Beijing Youth Daily, що люди були негайно евакуйовані.

– Здається, було більше 20 вибухів, – сказала дівчина.

За її словами, керівництво торгового центру попросило людей через систему оповіщення негайно піти.

Пожежні розчищають територію для проведення розслідувань.

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Люди біжать у паніці: серія вибухів у Китаї, є жертви / 2 фотографии

Нагадаємо, як в Києві на Подолі згорів ресторан.

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