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Торнадо на Кубі: троє загиблих, понад 100 постраждалих

27 січня по Гавані (столиця Куби) пронісся торнадо, який залишив місто без електроенергії.

Наслідки торнадо

27 січня у місті Гавана (столиця Куби) утворився торнадо, в результаті якого троє людей загинули, ще 172 отримали поранення, повідомляє Mirror.

Результатом стихії стали численні руйнування будинків, а також те, що місто залишилося без електроенергії.

За словами очевидців, звуки торнадо були схожі на реактивний двигун.

Масштаби руйнувань, яких стихія завдала столиці Куби наразі невідомі. Сума збитків також залишається невідомою.

 

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До слова, 26 січня по Анталії (Туреччина) пронеслося кілька торнадо, які завдали великої шкоди центру міста.

Фото: Cubanet

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