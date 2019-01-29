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У Дніпрі 15-річна дівчинка-руфер випала з балкона 11 поверху

У Дніпрі 15-річна дівчинка випала з балкона 11 поверху. Вона померла на місці від отриманих травм.

У Дніпрі 15-річна дівчинка-руфер випала з балкона 11 поверху

Правоохоронці розглядають дві причин трагедії: самогубство і нещасний випадок, повідомляє Інформатор.

Загибла захоплювалася руфенгом. Поруч з тілом знайшли розбитий телефон.

Читайте: Уламки по всій дорозі: у Дніпрі Volkswagen п’яного водія влетів у дерево

На місці працює слідчо-оперативна група.

Раніше Факти ICTV писали, що в  дитячому центрі Кам’янського (Дніпропетровська область) під час занять померла 9-річна дівчинка.

Фото: Інформатор

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