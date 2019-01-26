PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / 9-річна дівчинка раптово померла на занятті в дитячому центрі у Кам'янському/

9-річна дівчинка раптово померла на занятті в дитячому центрі у Кам’янському

26 січня в дитячому центрі Кам’янського (Дніпропетровська область) під час занять померла 9-річна дівчинка.

9-річна дівчинка раптово померла на занятті в дитячому центрі у Кам’янському

У Кам’янському 9-річна дівчинка раптово померла під час заняття, повідомляє прес-служба Кам’янського відділу поліції на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією поліції, повідомленні про смерть дитини надійшло близько 13.00.

Правоохоронці з’ясували, що під час заняття дівчинка раптово відчула себе погано.

Читайте: У Києві першокласниця впала в їдальні і пережила клінічну смерть

На місце прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Зазначається, що на тілі дитини не було тілесних ушкоджень.

З’ясовуються обставини і причина смерті дівчинки.

Нагадаємо, 30 грудня на Тернопільщині на новорічному святі раптово померла шестикласниця.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Фуру занесло, інші – злетіли у кювет: 10 авто зіткнулися під Дніпром
У Кривому Розі обвалилося перекриття в покинутому будинку культури
Жахи Кривого Рогу: на вулиці знайшли обезголовлене тіло бабусі
Струс мозку. На Полтавщині бурулька впала дитині на голову
За вбивство собак на очах дітей засудили пенсіонерку
Стріляв з рушниці у копа: у Кривому Розі затримали домашнього тирана
На Харківщині батько викинув з четвертого поверху п’ятирічного сина
Спалах метану на шахті у Павлограді: постраждали п’ятеро гірників
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка