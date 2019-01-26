26 січня в дитячому центрі Кам’янського (Дніпропетровська область) під час занять померла 9-річна дівчинка.

У Кам’янському 9-річна дівчинка раптово померла під час заняття, повідомляє прес-служба Кам’янського відділу поліції на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією поліції, повідомленні про смерть дитини надійшло близько 13.00.

Правоохоронці з’ясували, що під час заняття дівчинка раптово відчула себе погано.

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На місце прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але врятувати дитину не вдалося.

Зазначається, що на тілі дитини не було тілесних ушкоджень.

З’ясовуються обставини і причина смерті дівчинки.

Нагадаємо, 30 грудня на Тернопільщині на новорічному святі раптово померла шестикласниця.