У Миколаєві біля Ленінського районного суду невідомий розстріляв двох людей.
– Біля Ленінського районного суду місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги. Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисник був затриманий, – розповіли у прес-службі ГУНП у Миколаївській області.
Читайте: Зачепив вантажівку і відкрив вогонь: ДТП зі стріляниною на Одещині
Попередня кваліфікація злочину ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.
У Миколаєві під судом розстріляли двох людей / 8 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка зі стріляниною.
Фото: Новости N, ГУНП у Миколаївській області.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+