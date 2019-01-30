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У Миколаєві під судом розстріляли двох людей

У Миколаєві біля Ленінського районного суду невідомий розстріляв двох людей.

Стрельба в Николаеве

– Біля Ленінського районного суду місцевий мешканець смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги. Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисник був затриманий, – розповіли у прес-службі ГУНП у Миколаївській області.

Читайте: Зачепив вантажівку і відкрив вогонь: ДТП зі стріляниною на Одещині

Попередня кваліфікація злочину  ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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У Миколаєві під судом розстріляли двох людей / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у прес-клубі херсонської газети Новий день сталася бійка зі стріляниною.

Фото: Новости NГУНП у Миколаївській області.

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