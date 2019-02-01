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Погрожував пістолетом: у Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку

У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку і утримував її в квартирі більше 4 годин.

Погрожував пістолетом: у Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку

У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку, повідомляє прес-служба МВС України.

За інформацією відомства, у чоловіка виник конфлікт з малознайомою жінкою. Погрожуючи пістолетом, зловмисник викрав її 12-річну дочку.

Поліцейські разом зі спецназівцями КОРД провели штурм квартири, в якій проживає зловмисник і звільнили дитину.

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Відзначається, що операція була ретельно спланована, а дівчинка не постраждала, оскільки перебувала у дальній кімнаті.

Зброю вилучено, а сам зловмисник затриманий і доставлений у відділення поліції.

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Погрожував пістолетом: у Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в  дитячому центрі Кам’янського (Дніпропетровська область) під час занять померла 9-річна дівчинка.

Фото: МВС України.

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