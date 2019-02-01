У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку і утримував її в квартирі більше 4 годин.
У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку, повідомляє прес-служба МВС України.
За інформацією відомства, у чоловіка виник конфлікт з малознайомою жінкою. Погрожуючи пістолетом, зловмисник викрав її 12-річну дочку.
Поліцейські разом зі спецназівцями КОРД провели штурм квартири, в якій проживає зловмисник і звільнили дитину.
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Відзначається, що операція була ретельно спланована, а дівчинка не постраждала, оскільки перебувала у дальній кімнаті.
Зброю вилучено, а сам зловмисник затриманий і доставлений у відділення поліції.
Погрожував пістолетом: у Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в дитячому центрі Кам’янського (Дніпропетровська область) під час занять померла 9-річна дівчинка.
Фото: МВС України.
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