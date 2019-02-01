У Києві на Лісовому масиві троє чоловіків влаштували стрілянину, внаслідок якої постраждала 5-річна дитина.

Стрілянина сталася в Деснянському районі Києва, повідомляє Інформатор.

Свідок розповіла, що троє чоловіків вистелили в голову дитині п’яти років.

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Дитину госпіталізували, а підозрюваних уже затримали правоохоронці.

Поранення хлопчик отримав випадково, коли виходив з мамою із супермаркету. В той момент біля входу в магазин між чоловіками виник конфлікт. Правоохоронці вилучили гільзу і кулю, попередньо, вона гумова.





















Стрілянина у Києві на Лісовому: троє чоловіків поранили 5-річну дитину / 5 фотографий

Раніш Факти ICTV писали, що в Миколаєві серед білого дня біля будівлі Ленінського райсуду місцевий житель розстріляв з мисливської рушниці подружню пару.

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