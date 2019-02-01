У Звенигородському районі Черкаської області чоловік обстріляв з мисливської зброї групу слідчих під час вручення йому підозри у кількох злочинах.

– Під час проведення слідчих дій на працівників поліції було здійснено збройний напад один із фігурантів даних кримінальних проваджень, – йдеться у повідомленні обласної поліції.

Він зробив кілька пострілів з мисливської зброї в бік поліцейських. На щастя, ніхто не постраждав.

Стрілка затримали, а зброю вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 348 ККУ – Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне.

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До слова, у квітні 2018 року у Черкасах чоловік із ножем напав на поліцейських у відділку, тоді постраждали троє правоохоронців.

Фото: Pixabay