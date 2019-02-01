На Великій Окружній навпроти магазину Ашан в Києві маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку.
На Великій Окружній маршрутка з пасажирами врізалася у вантажівку, передає dtp.kiev.ua.
В результаті ДТП п’ятеро пасажирів були терміново госпіталізовані, ще дев’ять осіб постраждали.
За інформацією видання, маршрутку спочатку почало водити по дорозі, а потім вона врізалася у вантажівку.
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Водій маршрутки визнав свою провину.
На місце прибули бійці ДСНС, кілька бригад швидкої допомоги і поліція.
У Києві маршрутка влетіла у вантажівку: 5 пасажирів терміново госпіталізували / 7 фотографий
Раніше Факти ICTV писали про ДТП на Одещині, яка переросла у стрілянину.
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