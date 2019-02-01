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У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета

У Павлограді Дніпропетровської області у 20-річного хлопця в руках вибухнула електронна сигарета.

У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета

Через вибух електронної сигарети хлопець отримав рану гомілки, відкриту черепно-мозкову травму і потрапляння стороннього тіла в м’які тканини голови, пише TV-news.

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– Хірурги кажуть, що обійдеться без операції, оболонки мозку не пошкоджені. Але будуть консультуватись із лорами, обстеження на комп’ютерному томографі, – розповів лікар-травматолог Євген Теренюк.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному внаслідок вибуху в приміщенні кіоску з продажу шаурми на  ринку Здолбунівський травмовано двох осіб.

Фото:  Dreamstime.com

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