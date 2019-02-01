У Павлограді Дніпропетровської області у 20-річного хлопця в руках вибухнула електронна сигарета.
Через вибух електронної сигарети хлопець отримав рану гомілки, відкриту черепно-мозкову травму і потрапляння стороннього тіла в м’які тканини голови, пише TV-news.
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– Хірурги кажуть, що обійдеться без операції, оболонки мозку не пошкоджені. Але будуть консультуватись із лорами, обстеження на комп’ютерному томографі, – розповів лікар-травматолог Євген Теренюк.
Раніше Факти ICTV писали, що у Рівному внаслідок вибуху в приміщенні кіоску з продажу шаурми на ринку Здолбунівський травмовано двох осіб.
Фото: Dreamstime.com
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