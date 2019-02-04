У Києві обстріляли Національну спілку журналістів України. Про постраждалих не повідомляється.

У самісінькому центрі Києва з вогнепальної зброї був відкритий вогонь по вікнам Національної спілки журналістів України.

Мова йде не про травматичну, а саме про бойову зброю. Її у місті останнім часом використовують часто для з’ясування стосунків.

Про це розповіла відповідальний секретар столичної організації НСЖУ Алла Малієнко, йдеться на сайті НСЖУ.

Зараз правоохоронці з’ясовують обставини події, зокрема досліджують записи з камер спостереження.

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До речі, у Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку і утримував її в квартирі більше 4 годин.