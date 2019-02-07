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Відбивали атаку: у Венесуелі розбився військовий вертоліт

У Венесуелі під час навчань розбився багатоцільовий ударний вертоліт Мі-35. У результаті постраждало п’ятеро осіб.

Відбивали атаку: у Венесуелі розбився військовий вертоліт

Під час навчань з відпрацювання відповіді на інтервенцію США сталася катастрофа з вертольотом.

Про це пише Venezuela al dia.

Це трапилося у штаті Кохедес на півночі країни.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. У них множинні травми, зокрема черепно-мозкові та м’яких тканин. Що привело до падіння вертольота, не повідомляється.

Офіційні джерела не підтвердили інформацію про надзвичайну подію.

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До речі, у Мурманській області (Росія) розбився бомбардувальник Ту-22М3, який заходив на посадку на військовому аеродромі.

Фото: Venezuela al dia

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