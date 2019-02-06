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У Стамбулі обвалився шестиповерховий будинок

У Стамбулі (Туреччина) обвалився шестиповерховий будинок. Чи є жертви, поки не відомо.

Поліція Польщі

У Стамбулі у районі Малтепе завалилася будівля.

Про причини події і про жертви поки інформації немає.

Про це повідомляє телеканал NTV.

Зараз на місці працюють рятувальники і карети швидкої допомоги.

Рятувальники шукають кількох людей, які опинилися у пастці.

Читайте: У США у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета. Він помер

До речі, 26 січня на Анталію (Туреччина) обрушилися кілька торнадо, які супроводжувалися грозами і градом.

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