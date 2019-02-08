У Києві 15-річного Кирила та його друзів побили просто посеред білого дня. Причина неабияк вражає – за сніжки.

Діти гралися у сніжки і Кирило випадково потрапив по авто. Із машини вискочив розлючений чоловік і з криками кинувся лупцювати підлітків.

– Ми хотіли вибачитись, але у нас не вийшло. Він вдарив, це було боляче, мене скрутило, я відійшов у бік. Потім впав на землю, щоб віддихатися, – каже хлопчик.

А ось Глібу дісталося більше, тепер йому боляче їсти і говорити.

– Спочатку замахнувся кулаками, а потім коли я почав відбиватися почав хапати мене і бити, – говорить він.

До того ж школярів шокувала ще й байдужість перехожих. Мовляв, ніхто навіть не спробував зупинити оскаженілого водія.

Все сталося недалеко від школи. Тому хлопці побігли шукати порятунку у своїх вчителів. Класна керівниця викликала поліцію та швидку. Два дні підлітки із серйозними забоями пролежали в лікарні.

Кривдником виявився професійний боксер, звати його Віктор Сидоренко. І він не просто спортсмен, а чемпіон світу і засновник власної спортивної школи.

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До речі, у Херсоні у школі №9 мати 3-класника на очах у дітей побила вчительку-пенсіонерку.