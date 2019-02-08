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На очах у дітей! У Херсоні мати учня побила вчительку-пенсіонерку

У Херсоні у школі №9 мати 3-класника на очах у дітей побила вчительку-пенсіонерку.

На очах у дітей! У Херсоні мати учня побила вчительку-пенсіонерку

Коли після 5 уроку вчителька вивела клас на подвір’я, то мати одного з учнів підскочила до вчительки та почала бити, не стримуючи силу, пише місцеве видання Новий день.

60-річна жінка не могла чинити опір, тому могла лише тікати.

– Прямо під час наради відкриваються двері, і туди забігає вчителька з криком: Рятуйте! Мене б’ють!. А відразу за нею влітає агресивно налаштована переслідувачка, – зазначила директор школи №9 Людмила Мартинюк.

Аби жінку заспокоїти довелося викликати поліцію та приватну службу охорони.

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Конфлікт виник через те, що син нападаючої матері вчиться в інклюзивному класі зі школярами з обмеженими фізичними можливостями. Дирекція школи прийняла рішення відправити учня (Він не є дитиною з інклюзивністю. – Ред.) на медичну комісію для визначення потреби в психологічній корекції й переведення в школу саме для таких дітей.

Коли матір про це почула, то спочатку не пускала хлопчика до школи, а потім прийшла з’ясовувати стосунки.

Медики, які прибули на місце події, діагностували у вчительки забій грудної клітки та ситуаційний невроз. Їй довелося госпіталізувати через підвищення тиску.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Києва батько учня побив вчителя фізкультури за зауваження, зроблене його синові.

Фото: НД

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