В одній зі шкіл Києва батько учня побив вчителя фізкультури за зауваження, зроблене його синові.

У київській школі Оболонського району чоловік побив учителя фізкультури свого сина за те, що той зробив зауваження, йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

За інформацією відомства, вчитель фізкультури зробив зауваження учневі 4-го класу. Хлопчик поскаржився батькові.

В ході з’ясування відносин з учителем сталася бійка. Педагог отримав серйозні травми, зокрема травму голови і розрив легені. Його госпіталізували у відділення хірургії.

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Батько 4-класника зник з місця події, але на наступний день прийшов до поліції з адвокатом для пояснення свого вчинку.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років в’язниці.

До слова, 16 січня у Києві недалеко від торгово-розважального центру Гуллівер група підлітків побила чоловіка.