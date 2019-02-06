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Повалили на землю та били ногами: у Житомирі підлітки познущалися з ровесниці

У Житомирі дівчата-підлітки побили свою ровесницю. Відео бійки потрапило у мережу.

Повалили на землю та били ногами: у Житомирі підлітки познущалися з ровесниці

Відео, на якому підлітки б’ють свою ровесницю опублікував Артур Малиновський.

Після чого ролик направили до поліції. Начальник ГУНП у Житомирській області Вячеслав Печененко зазначив, що особу дівчинки-кривдниці (на відео – у синій куртці. – Ред.) встановлено.

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– На появу відео з бійкою неповнолітніх дівчат ми відреагували негайно. Практично, уже зараз ювенали спілкуються з кривдницею. Особи інших учасниць ми ще встановлюємо, у тому числі потерпілу. За наявною нині інформацією, вони не є ученицями однієї школи, – написав Печененко.

За його словами, кривдницею виявилася 14-річна дівчина, яка проживає разом з бабусею. Лише за 2018 рік вона тричі втікала з дому.

Раніше Факти ICTV зібрали дієві поради для дітей та батьків, як уникнути і побороти цькування у школі.

Фото: Dreamstime.com

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