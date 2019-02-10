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Масштабна ДТП у Києві: у перевернутому авто затиснуті люди

У Києві зіткнулися два автомобілі. У результаті аварії були затиснуті люди.

Масштабна ДТП у Києві: у перевернутому авто затиснуті люди

ДТП сталася сьогодні ввечері на Броварському проспекті, біля станції метро Гідропарк.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

– У перевернутому авто затиснуті люди, – йдеться у повідомленні.

У результаті аварії перекрито рух у сторону правого берега.

Зараз там працюють рятувальники і медики.

Читайте: З ножами та зеленкою: у Києві затримали групу тітушок

До речі, у Києві 15-річного Кирила та його друзів побили просто посеред білого дня. Причина неабияк вражає – за сніжки.

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