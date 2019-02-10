PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Масштабна пожежа у Шевченківському районі в Києві/

Масштабна пожежа у Шевченківському районі в Києві

У Шевченківському районі Києва сталася масштабна пожежа в будівлі.

Пожар в Киеве 9 февраля 2019

У Києві на вулиці Боженка горить будівля, попередньо, пожежа сталася у магазині тканин, повідомляє dtp.kiev.ua.

У Шевченківському районі перекрили дорогу через займання даху одного з будинків.

На місці працюють співробітники ГСЧС.

Про постраждалих інформації немає.

Читайте: Пожежа на тренувальній базі Фламенго, багато загиблих

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, як нещодавно масштабна пожежа Парижі забрала життя десятків людей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Парижі чоловікові відірвало руку під час сутички з жовтими жилетами (18+)
На очах у дітей! У Херсоні мати учня побила вчительку-пенсіонерку
Пожежа на тренувальній базі Фламенго, багато загиблих
Смертельна ДТП біля КПВВ Мар’їнка: четверо людей згоріли живцем
У Києві 12-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
У США літак впав на житловий будинок: загинули п’ятеро людей
Лівий берег Києва огорнув чорний дим – горять склади будматеріалів
У Павлограді у хлопця в руках вибухнула електронна сигарета
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка