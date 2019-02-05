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Масштабна пожежа в Парижі: вісім загиблих, десятки постраждалих

Вночі у Парижі загорівся восьмиповерховий житловий будинок. Загинули щонайменше вісім осіб, ще 30 постраждали.

Пожежа в Парижі

Оновлено о 10.02Кількість загиблих у пожежі в Парижі сягнула 8 осіб, понад 30 поранено, передає BFMTV з посиланням на прокурора столиці Франції Ремі Хейца.

Він також повідомив, що за підозрою у підпалі затримали 41-річна мешканку будинку, яка траждає на психічні розлади.

 

Пожежа почалася близько 1.00 ночі у багатоповерхівці на вулиці Ерланже в 16-му окрузі Парижа, повідомляє радіостанція RTL.

На місці події працюють близько 250 пожежників.

Очевидці в соцмережах пишуть, люди рятувалися від полум’я на даху будинку.

Жителів сусідніх будинків евакуювали.

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Масштабна пожежа в Парижі: вісім загиблих, десятки постраждалих / 3 фотографии

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Нещодавно в результаті пожежі на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах загинуло двоє людей.

Фото: Chevallier Laetitia/twitter

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