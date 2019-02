На одній з тренувальних баз найпопулярнішого клубу Бразилії – Фламенго – сталася сильна пожежа, повідомляє видання AS.

За інформацією рятувальників, загинуло щонайменше 10 осіб та ще троє перебувають у важкому стані, але є вірогідність, що дехто ще перебуває під завалами.

Постраждалих поки не змогли впізнати.

У приміщені базувались гравці молодіжних команд Фламенго віком від 14 до 17 років.

Скоріше за все, вони спали, коли зайнялася пожежа, і дехто не зміг покинути будівлю.

У Ріо-де-Женейро введуть три дні трауру, зазначає бразильський спортивний журналіст Фред Хабер.

Клуб Атлетіко глибоко співчуває щодо пожежі.

– Висловлюємо нашу скорботу і солідарність з клубом, спортсменами, сім’єю і друзями.

У ПСЖ також висловлюють своє співчуття.

Нідерландський клуб Феєнорд шокований трагічними подіями, що сталися в молодіжній академії Фламенго, та висловлює свої співчуття сім’ям і шанувальникам.

At Feyenoord we are shocked by the tragic events that have occured at the youth academy of @Flamengo. Our sincerest thoughts and condolences go out to those affected, their families and all staff and fans of Flamengo. #ForçaFlamengo pic.twitter.com/jrsqOkXk7q

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord_int) 8 февраля 2019 г.