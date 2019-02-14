Внаслідок масштабної ДТП, яка сталася вранці поблизу селища Рогань Харківського району, загинула 54-річна жінка, ще п’ятьох постраждалих із забоями та саднами госпіталізовано.

На Ростовському шосе під Харковом у ДТП потрапили кілька авто – спочатку водій Kia Rio збив жінку-пішохода, після чого зіткнувся з Volkswagen Transporter, який розвернуло на дорозі, повідомляє обласна поліція.

Далі – ВАЗ, який рухався у бік Харкова, розвернуло на дорозі, авто також перекинуло на дах.

На цій же ділянці шосе жінка-водій Fiat не впоралася з керуванням і з’їхала в кювет.

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Журналістка Фактів ICTV Тетяна Доцяк, яка стала свідком аварії, розповіла подробиці трагічної події.

За її словами, спочатку Volkswagen занесло на повороті через слизьку дорогу – автомобіль перекинувся на дах, а за кілька хвилин на тому ж місці перекинувся Fiat червоного кольору.

У цей час повз на попутному авто проїжджала жінка, яка, побачивши аварію, попросила зупинитися, аби надати допомогу постраждалим. Її збила Kia – від отриманих травм вона померла. Загибла не була медиком, працювала в супермаркеті, просто хотіла допомогти.

А через кілька хвилин на цьому місці заносить ВАЗ, і він також перекидається.

– Лід суцільний, 8.00 ранку, а дорога не посипана, ділянка складна. У такий час дорога повинна була бути посипана, – нарікає учасник аварії В’ячеслав Василюк.

Тільки після кількох аварій дорожники обробили асфальт.









Масштабна ДТП під Харковом: на слизькій дорозі перекинулися три авто / 2 фотографии

Днями у Києві зіткнулися два автомобілі, один з них перекинувся на дах.

Фото: hk.npu.gov.ua