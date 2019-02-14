PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Поранення ніг і нирки: у Дніпрі підстрелили двох іноземців/

Поранення ніг і нирки: у Дніпрі підстрелили двох іноземців

Вночі 13 лютого у Дніпрі сталася стрілянина, у результаті якої поранення отримали двоє чоловіків.

Поранення ніг і нирки: у Дніпрі підстрелили двох іноземців

Поранені під час стрілянини у Дніпрі виявилися іноземцями. Один отримав поранення обох ніг, а інший – нирки.

Про це повідомляє Інформатор.

Стрілянина стала результатом крадіжки. За словами свідків, напередодні постраждалі пограбували будинок, винесли звідти телевізор і шубу. Жінка, чий будинок нібито пограбували, зателефонувала своєму синові і повідомила про нещастя. Той приїхав з товаришами і знайшов злодіїв. Після цього і стався конфлікт зі стріляниною.

Місцеві жителі, почувши постріли, відразу зателефонували у поліцію. Як з’ясувалося, стріляли з травматичної зброї. Того, хто стріляв затримали. Він пояснив, що таким чином намагався зупинити злодіїв.

Поліція проводить слідство.

Ð¡ÑÑÐµÐ»ÑÐ±Ð° Ð¿ÑÐ¾Ð¸Ð·Ð¾ÑÐ»Ð° Ð½Ð° ÑÐ»Ð¸ÑÐµ ÐÐ°ÑÐ½Ð¾Ð¹

Читайте: Пограбування по-одеськи: тікаючи, злочинці забігли до відділку поліції

До речі, на станції Карапиші Київської області в електропотязі Миронівка-Фастів боєць воєнізованої охорони застосував вогнепальну зброю проти хуліганів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бойовик в електричці: на Київщині охоронець розстріляв п’яних хуліганів
На Прикарпатті невідомий обстріляв радіостанцію та поранив поліцейського
Тікав на коні, як у вестерні: під Одесою поліція затримала злодія-“ковбоя”
Стрілянина в Чикаго: загинули двоє людей, ще п’ять поранені
Стрілянина у Києві на Лісовому: троє чоловіків поранили 5-річну дитину
Під Черкасами чоловік обстріляв поліцейських з рушниці
У них було чотири будинки. Що захищав вбивця подружжя у Миколаєві
Брав відкати: у Києві зі стріляниною затримали комунальника зі Львова
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка