Вночі 13 лютого у Дніпрі сталася стрілянина, у результаті якої поранення отримали двоє чоловіків.

Поранені під час стрілянини у Дніпрі виявилися іноземцями. Один отримав поранення обох ніг, а інший – нирки.

Про це повідомляє Інформатор.

Стрілянина стала результатом крадіжки. За словами свідків, напередодні постраждалі пограбували будинок, винесли звідти телевізор і шубу. Жінка, чий будинок нібито пограбували, зателефонувала своєму синові і повідомила про нещастя. Той приїхав з товаришами і знайшов злодіїв. Після цього і стався конфлікт зі стріляниною.

Місцеві жителі, почувши постріли, відразу зателефонували у поліцію. Як з’ясувалося, стріляли з травматичної зброї. Того, хто стріляв затримали. Він пояснив, що таким чином намагався зупинити злодіїв.

Поліція проводить слідство.

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До речі, на станції Карапиші Київської області в електропотязі Миронівка-Фастів боєць воєнізованої охорони застосував вогнепальну зброю проти хуліганів.