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Бойовик в електричці: на Київщині охоронець розстріляв п’яних хуліганів

На станції Карапиші Київської області в електропотязі Миронівка-Фастів боєць воєнізованої охорони застосував вогнепальну зброю проти хуліганів.

Бойовик в електричці: на Київщині охоронець розстріляв п’яних хуліганів

Про це розповіли у прес-службі ГУНП у Київській області.

Троє пасажирів у алкогольному сп’янінні в електропотязі Київ-Миронівка поводили себе неадекватно та нахабно, намагались проникнути до машиніста. Один з них, без вагомих причин, застосував екстрене гальмування, скориставшись системою стоп-кран.

Боєць воєнізованої охорони зробив їм зауваження, проте реакція хуліганів була агресивною. Хулігани почали нецензурно ображати чоловіка, погрожувати побити його та забрати у нього зброю.

– Оцінивши реальну загрозу, охоронець дістав з кобури табельну вогнепальну зброю. Потім він здійснив попереджувальний постріл угору. Це їх не зупинило і боєць спочатку вистрілив найактивнішому нападнику, який накинувся на нього, у ноги та ще здійснив три постріли у бік хуліганів, – розповіли у поліції.

На пероні станції Ольшаниця правопорушників чекали слідчо-оперативна група Рокитнянського відділення поліції та медики.

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30-річний чоловік з вогнепальним пораненням грудної клітки та черевної порожнини знаходиться в реанімації, ще двоє його товаришів 31 та 33-річного віку з аналогічним пораненням грудної клітки перебувають у хірургічному відділення лікарні.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та ст. 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що на Прикарпатті у Калуші невідомий обстріляв місцеву радіостанцію та поранив ножем поліцейського під час затримання.

Фото: ГУНП у Київській області.

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