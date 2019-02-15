У Полтавській області 27-річний батько знущався над своєю 4-річною донькою.

У Решетилівському районі Полтавської області чоловік ґвалтував свою доньку.

Про це повідомляється у прес-службі прокуратури Полтавської області.

Чоловікові в якості запобіжного заходу обрано арешт без права внесення застави. Зараз проводиться ряд експертиз, триває слідство.

Підозрюваному оголошено звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи близьким родичем). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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До речі, в Обухові (Київська область) затримали німця, який протягом п’яти років ґвалтував дітей і перебуває в міжнародному розшуку.