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У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом

У Києві у День святого Валентина стався конфлікт через відмову чоловіка зайнятися сексом.

У Києві пара побила перехожого через відмову зайнятися сексом

Подружня пара накинулася з кулаками на перехожого через те, що той не захотів зайнятися сексом. Як тільки чоловік відповів відмовою на непристойну пропозицію жінки, з’явився її чоловік і став розмахувати кулаками.

Про це повідомляє прес-служба Муніципальної варти Києва.

Всю цю картину і побачили правоохоронці та допомогли відтягнути подружню пару від бідолахи. Повідомляється, що нападники були у стані алкогольного сп’яніння.

Читайте: Найстаршій 103 роки: у Дніпрі пенсіонерок побили битами і пограбували

До речі, у Києві в районі мосту Метро водолази дістали з Дніпра тіло жінки.

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