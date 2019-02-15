У Дніпрі невідомі дубинками побили літніх жінок і забрали у них всі заощадження.
У Дніпрі невідомі увірвалися у приватний будинок, побили двох пенсіонерок битами і забрали всі гроші, пише Інформатор.
Третю мешканку будинку чіпати не стали, бо через своє здоров’я вона не могла чинити опір. Найстаршій жінці 103 роки.
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Зловмисники попередньо ліквідували на вулиці камери спостереження
На місці працювала поліція, слідчий і медики.
Найстаршій 103 роки: у Дніпрі пенсіонерок побили битами і пограбували / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області 82-річна жінка намагалася спалити себе живцем.
Фото: Інформатор
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