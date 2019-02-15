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Найстаршій 103 роки: у Дніпрі пенсіонерок побили битами і пограбували

У Дніпрі невідомі дубинками побили літніх жінок і забрали у них всі заощадження.

Найстаршій 103 роки: у Дніпрі пенсіонерок побили битами і пограбували

У Дніпрі невідомі увірвалися у приватний будинок, побили двох пенсіонерок битами і забрали всі гроші, пише Інформатор.

Третю мешканку будинку чіпати не стали, бо через своє здоров’я вона не могла чинити опір. Найстаршій жінці 103 роки.

Читайте: Під Києвом чоловік забив до смерті пенсіонерку металевою палицею

Зловмисники попередньо ліквідували на вулиці камери спостереження

На місці працювала поліція, слідчий і медики.

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Найстаршій 103 роки: у Дніпрі пенсіонерок побили битами і пограбували / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що  у Дніпропетровській області 82-річна жінка намагалася спалити себе живцем.

Фото: Інформатор

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