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У Дніпропетровській області пенсіонерка намагалася спалити себе живцем

У Дніпропетровській області 82-річна жінка намагалася спалити себе живцем.

У Дніпропетровській області пенсіонерка намагалася спалити себе живцем

Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє Dnepr24.

82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.

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Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.

Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що у Ржищеві Київській області чоловік підпалив будинок своєї колишньої коханої, помстившись за те, що вона почала зловживати алкоголем.

Фото: Dreamstime.com

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