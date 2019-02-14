У Дніпропетровській області 82-річна жінка намагалася спалити себе живцем.
Інцидент трапився в селі Вербки Павлоградського району, повідомляє Dnepr24.
82-річна пенсіонерка намагалася спалити себе живцем. Причиною стало те, що жінка була не в змозі себе забезпечувати.
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Односельці розповідають, що жінка голодувала і не в силах була доглядати за собою.
Пенсіонерку госпіталізувала в реанімаційне відділення лікарні.
Раніше Факти ICTV писали, що у Ржищеві Київській області чоловік підпалив будинок своєї колишньої коханої, помстившись за те, що вона почала зловживати алкоголем.
Фото: Dreamstime.com
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