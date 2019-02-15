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Смертельна ДТП під Одесою: Hyundai штовхнув велосипедиста під колеса Ford

На трасі Одеса-Рені сьогодні ввечері сталася смертельна ДТП, в якій загинув велосипедист.

Смертельна ДТП під Одесою:

Аварія сталася у селі Білолісся Одеської області. Водій легкового автомобіля Hyundai збив велосипедиста, який їхав в попутному напрямку, повідомляє обласна поліція.

Внаслідок удару 29-річного чоловіка відкинуло під колеса Ford.

Читайте: Масштабна ДТП під Харковом: на слизькій дорозі перекинулися три авто

Від отриманих травм він помер на місці ДТП.

Вирішується питання про відкриття справи за ст. 289 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху.

Днями у Києві зіткнулися два автомобілі, один з них перекинувся на дах.

Фото: Поліція Одеської області

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