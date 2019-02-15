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У Черкаській області п’яний водій перетнув суцільну лінію і обігнав авто

Неподалік Умані Mercedes зухвало перетнув суцільну лінію, обганяючи інший автомобіль. Машину зупинили патрульні, водій виявився у алкогольному сп’янінні.

У Черкаській області п’яний водій перетнув суцільну лінію і обігнав авто

Утім проходити алкотест на місці чи навіть у медичному закладі водій категорично відмовився.

– Водій взагалі не розумів де він, шо він і чому його зупинили, – каже свідок Микола.

Чоловік представляється Євгеном Олександровичем. Плутається у свідченнях і не може пояснити, звідки і куди їде.

Ще один сюрприз для копів. На задньому сидінні увесь цей час солодко спав пасажир. Очевидно, не менш п’яний за водія. Адже сонько ніяк не реагував на те, що відбувалося довкола. Коли на місце прибув евакуатор, Євген Олександрович почав комусь нервово дзвонити і скаржитися.

Більше дивіться в сюжеті програми Надзвичайні новини.

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До речі, внаслідок масштабної ДТП, яка сталася вранці поблизу селища Рогань Харківського району, загинула 54-річна жінка, ще п’ятьох постраждалих із забоями та саднами госпіталізовано.

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